Карусель с детьми столкнулась с «ГАЗелью» в Актау: аттракцион временно закрыли

«Акимат города совместно с полицией провел разъяснительную работу с администрацией и сотрудниками парка аттракционов. Было поручено изменить параметры аттракциона: увеличить высоту ограждений и исключить возможность въезда автотранспорта на территорию аттракциона. Кроме того, сотрудники полиции составили протокол на месте происшествия. До устранения выявленных нарушений и завершения проверки работа аттракциона приостановлена», — сказано в сообщении.