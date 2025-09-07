Ричмонд
Карусель с детьми столкнулась с «ГАЗелью» в Актау: аттракцион временно закрыли

В акимате Актау проверили работу карусели после того, как двое детей пострадали при столкновении аттракциона с припаркованной рядом «ГАЗелью», передает NUR.KZ.

В пресс-службе акимата Актау сообщили о результатах проверки по факту происшествия на аттракционе.

Напомним, накануне на территории парка аттракционов карусель столкнулась с припаркованной «ГАЗелью». В результате инцидента пострадали дети, которые с различными травмами были доставлены в больницу.

«Акимат города совместно с полицией провел разъяснительную работу с администрацией и сотрудниками парка аттракционов. Было поручено изменить параметры аттракциона: увеличить высоту ограждений и исключить возможность въезда автотранспорта на территорию аттракциона. Кроме того, сотрудники полиции составили протокол на месте происшествия. До устранения выявленных нарушений и завершения проверки работа аттракциона приостановлена», — сказано в сообщении.