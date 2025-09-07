В Самарской области на Волге спасли двух человек с лодки, унесенной ветром

Сигнал о происшествии поступил утром. В 08:15 спасательный катер вышел на помощь, а уже в 09:20 двоих пострадавших доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась. В Поисково-спасательной службе Самарской области напомнили: при выходе на воду необходимо учитывать погодные условия и не пренебрегать мерами безопасности.