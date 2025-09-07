Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области на Волге спасли двух человек с лодки, унесенной ветром

В Самарской области спасатели оказали помощь терпящим бедствие на Волге.

Источник: поисково-спасательная служба Самарской области

6 сентября спасатели поисково-спасательного отряда Октябрьска Самарской области пришли на помощь людям, терпевшим бедствие на маломерном судне.

Весельная лодка не смогла справиться с сильным ветром и высокой волной на Волге у острова Нижний в Приволжском районе. Поток вынес её к противоположному берегу, где лодку зажало в камышах.

Сигнал о происшествии поступил утром. В 08:15 спасательный катер вышел на помощь, а уже в 09:20 двоих пострадавших доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась. В Поисково-спасательной службе Самарской области напомнили: при выходе на воду необходимо учитывать погодные условия и не пренебрегать мерами безопасности.