В Самарской области на Волге спасли двух человек с лодки, унесенной ветром

6 сентября спасатели поисково-спасательного отряда Октябрьска Самарской области пришли на помощь людям, терпевшим бедствие на маломерном судне.
Весельная лодка не смогла справиться с сильным ветром и высокой волной на Волге у острова Нижний в Приволжском районе. Поток вынес её к противоположному берегу, где лодку зажало в камышах.
Сигнал о происшествии поступил утром. В 08:15 спасательный катер вышел на помощь, а уже в 09:20 двоих пострадавших доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась. В Поисково-спасательной службе Самарской области напомнили: при выходе на воду необходимо учитывать погодные условия и не пренебрегать мерами безопасности.