Двое мужчин получили ножевые ранения во время ссоры в Актау

По версии следствия, подозреваемый и мать потерпевшей ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и попытался скрыться.