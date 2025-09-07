Ричмонд
Двое мужчин получили ножевые ранения во время ссоры в Актау

Полиция возбудила уголовное дело, подозреваемый водворен в ИВС, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ДП Мангистауской области, инцидент произошел во время распития спиртных напитков. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого двое участников получили ножевые ранения.

Пострадавшие госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. На месте происшествия сотрудники полиции провели осмотр и собрали улики.

Подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания, ведется расследование.

Напомним, трагический случай произошел в Талгаре: сотрудник СТО застрелил мужчину, похитил его дочь и скрылся. Позже спецназ полиции провел операцию по освобождению ребенка. Девочку передали матери, подозреваемого задержали.

По версии следствия, подозреваемый и мать потерпевшей ранее состояли в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил из ружья в брата женщины. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого подозреваемый похитил малолетнего ребенка и попытался скрыться.

По фактам убийства и похищения возбуждены уголовные дела.