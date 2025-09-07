Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье участились несчастные случаи при эксплуатации овощных ям

В МЧС напомнили о правилах безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе краевого главка МЧС обеспокоены происшествиями при подготовке овощных ям. По данным министерства, с начала 2025 года на территории региона произошло 8 пожаров, на которых получили травмы 2 человека, еще 4 человека привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности.

А 11 августа, как мы писали ранее, в деревне Горбуново при подготовке овощной ямы погибла целая семья из трех человек.

— Подобные случаи происходят по всей стране, увы, ежегодно, — комментировал тогда трагедию «КП-Пермь» инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Пермскому краю Алексей Клещевников. — Важно помнить, что в процессе хранения овощи и без того выделяют углекислый газ, а значит в погребе может скапливаться метан. И углекислый газ, и метан способны убить человека. Действуют газы одурманивающее: сначала человек засыпает, а через какое-то время это приводит к летальному исходу.

МЧС России напоминает:

— не используй открытый огонь для просушки и дезинфекции;

— обеспечивай постоянную вентиляцию и проветривание естественным путем;

— проверяй электропроводку и использовать только безопасные источники освещения.