В Прикамье участились несчастные случаи при эксплуатации овощных ям

В пресс-службе краевого главка МЧС обеспокоены происшествиями при подготовке овощных ям. По данным министерства, с начала 2025 года на территории региона произошло 8 пожаров, на которых получили травмы 2 человека, еще 4 человека привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности.
А 11 августа, как мы писали ранее, в деревне Горбуново при подготовке овощной ямы погибла целая семья из трех человек.
— Подобные случаи происходят по всей стране, увы, ежегодно, — комментировал тогда трагедию «КП-Пермь» инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Пермскому краю Алексей Клещевников. — Важно помнить, что в процессе хранения овощи и без того выделяют углекислый газ, а значит в погребе может скапливаться метан. И углекислый газ, и метан способны убить человека. Действуют газы одурманивающее: сначала человек засыпает, а через какое-то время это приводит к летальному исходу.
МЧС России напоминает:
— не используй открытый огонь для просушки и дезинфекции;
— обеспечивай постоянную вентиляцию и проветривание естественным путем;
— проверяй электропроводку и использовать только безопасные источники освещения.