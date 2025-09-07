В Прикамье участились несчастные случаи при эксплуатации овощных ям

— Подобные случаи происходят по всей стране, увы, ежегодно, — комментировал тогда трагедию «КП-Пермь» инженер отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Пермскому краю Алексей Клещевников. — Важно помнить, что в процессе хранения овощи и без того выделяют углекислый газ, а значит в погребе может скапливаться метан. И углекислый газ, и метан способны убить человека. Действуют газы одурманивающее: сначала человек засыпает, а через какое-то время это приводит к летальному исходу.