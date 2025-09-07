Смертельное ДТП с участием питбайка произошло под Петербургом

Ночью 6 сентября на 2-ой линии СНТ «Кулакова-2» во Всеволожском районе произошла авария с участием питбайка, которая закончилась смертельным исходом.
Известно, что 25-летний молодой человек, ехал по территории СНТ на своём питбайке, однако в какой-то момент не смог справиться с управлением и вылетел с дороги, врезавшись в находившуюся там опору ЛЭП.
Водитель получил многочисленные серьёзные травмы из-за которых погиб прямо на месте ДТП. Как сообщает официальный телеграмм-канал ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, правоохранительные органы начали проводить проверку по факту произошедшего.