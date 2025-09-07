В Омской области по вине детей случилось семь пожаров

По информации спасателей, с начала 2025 года в регионе зарегистрировано семь пожаров, возникших из-за игр детей с огнём. К счастью, обошлось без пострадавших, однако такие ситуации представляют серьёзную угрозу для жизни и здоровья и приводят к материальному ущербу.