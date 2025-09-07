В Омской области по вине детей случилось семь пожаров

В конце августа в Омске произошёл пожар в квартире на третьем этаже: загорелся диван. Очаг возгорания на площади около одного квадратного метра сумел потушить 10-летний мальчик, залив огонь водой. По предварительным данным МЧС, причиной происшествия могла стать детская шалость. Сейчас проводится проверка.
По информации спасателей, с начала 2025 года в регионе зарегистрировано семь пожаров, возникших из-за игр детей с огнём. К счастью, обошлось без пострадавших, однако такие ситуации представляют серьёзную угрозу для жизни и здоровья и приводят к материальному ущербу.
Основные причины подобных случаев связаны с недостаточным контролем взрослых, отсутствием у детей знаний о пожарной безопасности и свободным доступом к спичкам и зажигалкам. Специалисты напоминают: особенно опасно оставлять ребёнка одного в закрытом помещении — в случае возгорания он может оказаться в смертельной ловушке.