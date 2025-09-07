Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области по вине детей случилось семь пожаров

Обошлось без пострадавших.

Источник: Om1 Омск

В конце августа в Омске произошёл пожар в квартире на третьем этаже: загорелся диван. Очаг возгорания на площади около одного квадратного метра сумел потушить 10-летний мальчик, залив огонь водой. По предварительным данным МЧС, причиной происшествия могла стать детская шалость. Сейчас проводится проверка.

По информации спасателей, с начала 2025 года в регионе зарегистрировано семь пожаров, возникших из-за игр детей с огнём. К счастью, обошлось без пострадавших, однако такие ситуации представляют серьёзную угрозу для жизни и здоровья и приводят к материальному ущербу.

Основные причины подобных случаев связаны с недостаточным контролем взрослых, отсутствием у детей знаний о пожарной безопасности и свободным доступом к спичкам и зажигалкам. Специалисты напоминают: особенно опасно оставлять ребёнка одного в закрытом помещении — в случае возгорания он может оказаться в смертельной ловушке.