Ограничение движения на Западе Крыма из-за пожара отменено

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. Ранее перекрытый из-за ландшафтного пожара участок дороги «Тепловка — Ивановка» в Сакском районе Крыма к этому времени открыт, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«Дорога “Тепловка — Ивановка” открыта для движения», — проинформировали в МЧС по состоянию на 16.40 воскресенья.

В Сакском районе Крыма в воскресенье днем загорелась сухая трава возле сел Тепловка и Ивановка, сообщали ранее в крымском Главке МЧС. Позже пожар локализовали на 15 гектарах. Для тушения ограничивалось движение на участке дороги в зоне возгорания.

Также 7 сентября пожар тушили в общежитии в селе Терновка Балаклавского района. Загорелась кровля здания. Людей эвакуировали. Дело на контроле прокуратуры.