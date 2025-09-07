Ограничение движения на Западе Крыма из-за пожара отменено

«Дорога “Тепловка — Ивановка” открыта для движения», — проинформировали в МЧС по состоянию на 16.40 воскресенья.
В Сакском районе Крыма в воскресенье днем загорелась сухая трава возле сел Тепловка и Ивановка, сообщали ранее в крымском Главке МЧС. Позже пожар локализовали на 15 гектарах. Для тушения ограничивалось движение на участке дороги в зоне возгорания.
Также 7 сентября пожар тушили в общежитии в селе Терновка Балаклавского района. Загорелась кровля здания. Людей эвакуировали. Дело на контроле прокуратуры.