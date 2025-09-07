В Перми после столкновения лодки с гидроциклом пропал подросток

По данным ведомства, в воскресенье в акватории реки Мулянка в Дзержинском районе Перми столкнулись гидроцикл под управлением 11-летнего подростка и лодка, на борту которой находились мужчина и 15-летний подросток. В результате происшествия мужчина попал в больницу, а 15-летний мальчик пропал без вести.