Волгоградцев защитили от кредитных мошенников: «период охлаждения» вступил в силу

С 1 сентября для жителей Волгограда и всей страны заработал новый инструмент защиты от кредитных мошенников и необдуманных финансовых решений. В России введен так называемый «период охлаждения» — обязательная пауза перед выдачей потребительского кредита, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
Теперь, одобрив кредит, клиент не получит деньги на карту в ту же секунду. Банк обязан выдержать паузу, чтобы у гражданина было время все взвесить и не поддаться на уловки аферистов. Пауза в 4 часа — для кредитов на сумму от 50 000 до 200 000 рублей, пауза в 48 часов — для займов свыше 200 000 рублей.
Важный момент: это не отказ от займа. Если клиент передумал, деньги просто не поступят на счет, а значит, никаких процентов и штрафов платить не придется. Нововведение не касается ипотеки, автокредитов и небольших займов до 50 тысяч рублей, где риски считаются минимальными.
Главное — теперь ответственность несет и банк. Если его сотрудник нарушит правило, выдаст деньги раньше срока, и они тут же уйдут мошенникам, пострадавший сможет через суд аннулировать такой кредитный договор.