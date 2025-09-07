Волгоградцев защитили от кредитных мошенников: «период охлаждения» вступил в силу

Теперь, одобрив кредит, клиент не получит деньги на карту в ту же секунду. Банк обязан выдержать паузу, чтобы у гражданина было время все взвесить и не поддаться на уловки аферистов. Пауза в 4 часа — для кредитов на сумму от 50 000 до 200 000 рублей, пауза в 48 часов — для займов свыше 200 000 рублей.