В Кашкадарье 33-летняя невестка зарезала свекровь

Инцидент случился 1 сентября около 13:00 в махалле «Янги кишлок» Шахрисабзского района. Об этом сообщил телеканал «Миллий».
По предварительной информации, между женщинами и ранее часто возникали ссоры и разногласия. В этот раз спор закончился трагедией — невестка схватила нож и нанесла свекрови телесные повреждения. От полученных ранений женщина скончалась на месте.
После совершенного преступления невестка сама отправилась в отдел внутренних дел и призналась в содеянном. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Подозреваемая задержана и помещена под стражу.
Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. По законодательству невестке грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.