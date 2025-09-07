В Кашкадарье 33-летняя невестка зарезала свекровь

После совершенного преступления невестка сама отправилась в отдел внутренних дел и призналась в содеянном. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Подозреваемая задержана и помещена под стражу.