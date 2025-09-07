Ричмонд
В Кашкадарье 33-летняя невестка зарезала свекровь

Vaib.uz (Узбекистан. 7 сентября). В Кашкадарьинской области произошло убийство на фоне конфликтов в семье. В результате очередной ссоры 33-летняя невестка зарезала кухонным ножом свою свекровь.

Инцидент случился 1 сентября около 13:00 в махалле «Янги кишлок» Шахрисабзского района. Об этом сообщил телеканал «Миллий».

По предварительной информации, между женщинами и ранее часто возникали ссоры и разногласия. В этот раз спор закончился трагедией — невестка схватила нож и нанесла свекрови телесные повреждения. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

После совершенного преступления невестка сама отправилась в отдел внутренних дел и призналась в содеянном. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Подозреваемая задержана и помещена под стражу.

Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. По законодательству невестке грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.