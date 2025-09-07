Ричмонд
Пропавшего ночью школьника из Омской области нашли в городе

Он найден живым.

Источник: Om1 Омск

Ранее портал Om1 Омск сообщал о пропавшем 16-летнем школьнике в Омской области. Он вышел из дома около часа ночи в посёлке Иртышский Омского района по улице Никифорова и не вернулся обратно. Ранее школьник не уходил из дома самостоятельно, его начали искать. Подростка нашли в Омске. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области.

«Подросток найден сотрудниками полиции на территории Октябрьского округа города Омска, где он гулял», — рассказали правоохранители.

По предварительным данным полиции, в отношении школьника никаких противоправных действий не совершалось.