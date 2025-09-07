Пропавшего ночью школьника из Омской области нашли в городе

Ранее портал Om1 Омск сообщал о пропавшем 16-летнем школьнике в Омской области. Он вышел из дома около часа ночи в посёлке Иртышский Омского района по улице Никифорова и не вернулся обратно. Ранее школьник не уходил из дома самостоятельно, его начали искать. Подростка нашли в Омске. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области.