В Ростовской области ищут похитителей колокола с мемориала героям СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен — РИА Новости. Полиция ищет неизвестных, которые похитили колокол с мемориала героям спецоперации на кладбище в Волгодонском районе Ростовской области, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
Ранее в воскресение в местных соцсетях появилось сообщение, что вандалы осквернили воинский мемориал героям СВО на кладбище в Волгодонском районе, похитив колокол. Уточнялось, что на кладбище в хуторе Лагутники был установлен знак с аркой и колоколом в память о жителях хутора, погибших в зоне спецоперации. Памятник с колоколом был установлен всего несколько дней назад, утверждалось в публикациях.
В связи с этим в пресс-службе ГУМВД РФ по региону сообщили, что по данному инциденту начато расследование. «…Отдел полиции МУ МВД “Волгодонское” проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей участников инцидента», — говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве.