В Осиповичском районе утонул рыбак, СК проводит проверку

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе утонул рыбак, следователи проводят проверку, сообщили БЕЛТА в СК.

Сообщение о пропаже 68-летнего жителя Осиповичей поступило в милицию вечером 6 сентября. В тот день двое приятелей (68 и 72 лет) отправились на подводную охоту к реке Птичь. После погружения в воду один из них не вернулся, второй обратился за помощью к спасателям. Спустя сутки тело мужчины без признаков жизни обнаружили работники МЧС в реке неподалеку от деревни Концы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Осиповичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.