В Осиповичском районе утонул рыбак, СК проводит проверку

Сообщение о пропаже 68-летнего жителя Осиповичей поступило в милицию вечером 6 сентября. В тот день двое приятелей (68 и 72 лет) отправились на подводную охоту к реке Птичь. После погружения в воду один из них не вернулся, второй обратился за помощью к спасателям. Спустя сутки тело мужчины без признаков жизни обнаружили работники МЧС в реке неподалеку от деревни Концы.