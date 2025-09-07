Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону ищут мужчину, подозреваемого в похищении человека

В Ростовской области ищут мужчину, которого подозревают в совершении серии тяжких преступлений.

Источник: ГУ МВД России по Ростовской области

В Ростовской области полиция разыскивает 27-летнего Виктора Кртяна, подозреваемого в нескольких преступлениях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Следствие предполагает его причастность к ряду серьезных преступлений, включая похищение, мошенничество, хулиганство, незаконное хранение оружия и покушение на жизнь сотрудника полиции.

В настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств дела.

Донская полиция обратилась к самому Виктору Кртяну, предложив ему добровольно явиться в правоохранительные органы и оказать содействие следствию.