На Дону ищут мужчину, подозреваемого в похищении человека

В Ростовской области полиция разыскивает 27-летнего Виктора Кртяна, подозреваемого в нескольких преступлениях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Следствие предполагает его причастность к ряду серьезных преступлений, включая похищение, мошенничество, хулиганство, незаконное хранение оружия и покушение на жизнь сотрудника полиции.
В настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств дела.
Донская полиция обратилась к самому Виктору Кртяну, предложив ему добровольно явиться в правоохранительные органы и оказать содействие следствию.