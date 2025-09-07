В МВД рассказали подробности ужасной аварии в Ангрене: погибло 7 человек, 5 госпитализированы

По информации МВД, трагедия произошла около 12:20 на 93-м километре трассы. Грузовой автомобиль Shacman, перевозивший цемент (год выпуска — 2020), под управлением 44-летнего водителя с 15-летним стажем, потерял управление. На железнодорожном переезде грузовик столкнулся с двумя другими грузовыми автомобилями и пятью легковыми машинами.
В результате столкновения начался пожар, который ликвидировали прибывшие на место происшествия специальные службы.
В результате аварии 7 человек погибли на месте, еще 5 получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Четверым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего они были отпущены домой.
Для всестороннего расследования обстоятельств аварии, а также для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, создана специальная правительственная комиссия под руководством заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова с участием специалистов профильных государственных органов. В настоящее время ведётся тщательное изучение всех обстоятельств трагедии.