Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД рассказали подробности ужасной аварии в Ангрене: погибло 7 человек, 5 госпитализированы

Vaib.uz (Узбекистан. 7 сентября). 7 сентября на международной автодороге А-373 «Ташкент-Ош», проходящей через территорию города Ангрен, произошла крупная дорожно-транспортная авария, унёсшая жизни семи человек.

Источник: МВД РУз

По информации МВД, трагедия произошла около 12:20 на 93-м километре трассы. Грузовой автомобиль Shacman, перевозивший цемент (год выпуска — 2020), под управлением 44-летнего водителя с 15-летним стажем, потерял управление. На железнодорожном переезде грузовик столкнулся с двумя другими грузовыми автомобилями и пятью легковыми машинами.

В результате столкновения начался пожар, который ликвидировали прибывшие на место происшествия специальные службы.

В результате аварии 7 человек погибли на месте, еще 5 получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Четверым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего они были отпущены домой.

Для всестороннего расследования обстоятельств аварии, а также для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, создана специальная правительственная комиссия под руководством заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова с участием специалистов профильных государственных органов. В настоящее время ведётся тщательное изучение всех обстоятельств трагедии.