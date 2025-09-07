Ричмонд
Пенсионер утонул во время подводной рыбалки под Осиповичами — его тело нашли через сутки

Пенсионер утонул на подводной рыбалке под Осиповичами — тело нашли через сутки.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионер утонул во время подводной рыбалки под Осиповичами, и его тело нашли через сутки. Об этом сообщают в Следственном комитете Беларуси.

Сообщение о пропаже 68-летнего жителя Осиповичей поступило в местную милицию вечером субботы, 6 сентября. Как выяснилось, в этот же день с 72-летним приятелем он отправился на подводную охоту к реке Птичь.

«После погружения в воду один из них не вернулся, и второй, обеспокоенный, обратился за помощью к спасателям», — рассказали в СК.

Тело мужчины без признаков жизни работники МЧС нашли спустя сутки в реке недалеко от деревни Концы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, после осмотра места происшествия назначена судмедэкспертиза. Райотдел СК проводит проверку.

