Семь человек погибли в ДТП с пожаром под Ташкентом

По данным ведомства, на 93-м километре международной автодороги А-373 Ташкент — Ош водитель цементовоза Shacman потерял управление, машина перевернулась на бок и столкнулась на железнодорожном переезде с двумя грузовыми и пятью легковыми автомобилями. После этого начался пожар, который позже ликвидировали.