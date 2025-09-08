Ричмонд
Семь человек погибли в ДТП с пожаром под Ташкентом

Еще пять пострадали.

Источник: телеграм-канал 360.ru

Авария с цементовозом и последующим пожаром произошла в городе Ангрен Ташкентской области. В результате погибли семь человек, еще пять пострадали, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

По данным ведомства, на 93-м километре международной автодороги А-373 Ташкент — Ош водитель цементовоза Shacman потерял управление, машина перевернулась на бок и столкнулась на железнодорожном переезде с двумя грузовыми и пятью легковыми автомобилями. После этого начался пожар, который позже ликвидировали.

По факту случившегося была сформирована правительственная комиссия под руководством заместителя премьер-министра Ачилбоя Раматова. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть более одного человека.