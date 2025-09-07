Эрмитаж закрыли из-за угрозы минирования

Ранее «КП-Петербург» писала о том, в Петербурге в нескольких районах жители жалуются на стойкий химических запах. Но никаких аварий, пожаров и прочего в городе не происходило. В Комитете по природопользованию объяснили зловоние сочетанием природных факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Неприятный аромат может продержаться еще несколько дней.