Эрмитаж закрыли из-за угрозы минирования

Вечером 7 сентября вход в Государственный Эрмитаж был приостановлен из-за угрозы минирования. Сообщение от неизвестных поступило по электронной почте. Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе комплекса, посетителей музея успешно эвакуировали. При этом вечерние сеансы выставки «Упакованные грезы» в Манеже Малого Эрмитажа работать будут.
— Также владельцы билетов на вторую половину дня 7 сентября могут посетить музей в другой день, обратившись к администраторам входной зоны, — добавляют в пресс-службе.
Ранее «КП-Петербург» писала о том, в Петербурге в нескольких районах жители жалуются на стойкий химических запах. Но никаких аварий, пожаров и прочего в городе не происходило. В Комитете по природопользованию объяснили зловоние сочетанием природных факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Неприятный аромат может продержаться еще несколько дней.