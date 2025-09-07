В 200 метрах от границы Беларуси вспыхнул пожар — под угрозой Лельчицкий лесхоз

По данным ведомства, по состоянию на 16:00 воскресенья, 7 августа, в зоне риска находился Лельчицкий лесхоз, т.к. пламя бушевало буквально в 200 метрах от белорусской границы.
Пожар развернулся на территории Украины. По словам консультанта управления лесного хозяйства Минлесхоза Алексея Бойко, с белорусской стороны созданы минерализованные полосы, а на месте дежурит государственная лесная охрана. «Работники Лельчицкого лесхоза держат ситуацию под контролем», — заверил он.
В ведомстве отметили, что «следят за развитием событий». Кроме того, там напомнили: в большинстве регионов Беларуси на данный момент действуют ограничения на посещение лесов. Причина — сложная пожароопасная обстановка.
В Витебске загорелся университет.
Ранее Smartpress.by рассказывал, что в Витебске загорелся государственный технологический университет (ВГТУ). Спасатели потушили пожар, пострадавших нет. ЧП произошло 28 августа.
Сообщение о задымлении в главном корпусе ВГТУ спасатели получили в 4:34 от системы передачи извещений о пожаре «Молния». Дым шел из окна главного корпуса на первом этаже вуза.
По прибытии на место спасатели установили, что загорание в тамбуре. Огонь повредил отделку стен и электровелосипед, уничтожил потолок. Среди версий причин пожара — короткое замыкание электровелосипеда.