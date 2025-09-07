В центре Уфы выявили превышение вредных веществ в воздухе почти в три раза

Метеорологи Башгидрометцентра сообщают, что выявили загрязнение воздуха вредными веществами в центре Уфы днем, 1 сентября. Как пояснили специалисты, в тот день на улице Достоевского приборы зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации в воздухе оксида углерода в 2,9 раза.
Проверка качества атмосферного воздуха и мониторинг изменений продолжается. По данным властей, определить источник загрязнения в центре Уфы тогда оперативно не удалось. Ранее чиновники из министерства экологии указывали, что точно установить их почти невозможно.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.