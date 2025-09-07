В Перми 15-летний подросток пропал после столкновения лодки с гидроциклом

Видео © Telegram / Центральное МСУТ СКР.
Инцидент случился в воскресенье на реке Мулянка. В лодке кроме пропавшего юноши находился мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован. По факту случившегося правоохранительными органами организовано проведение проверки. Не исключено, что ребёнок мог утонуть.
Ранее Life.ru сообщал, что трагический инцидент на воде унес жизнь молодого человека в Санкт-Петербурге. Он упал с катера в канал Грибоедова. Находясь в алкогольном опьянении, другие участники прогулки, включая капитана, не предприняли действий для его спасения. Только девушка пострадавшего прыгнула за ним, но безуспешно. Ей самой потребовалась помощь.