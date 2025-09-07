Подростки в Нижегородской области мучали пенсионерку и избили участника СВО

В конце августа в Городецком районе Нижегородской области группа подростков из поселка Тимирязева три дня издевалась над пожилой женщиной из соседней деревни Устиново. Один из них записывал происходящее на видео, кадры стали распространяться среди детей. В итоге один из подростков показал запись родителям. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.