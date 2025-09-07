Подростки в Нижегородской области мучали пенсионерку и избили участника СВО

В конце августа в Городецком районе Нижегородской области группа подростков из поселка Тимирязева три дня издевалась над пожилой женщиной из соседней деревни Устиново. Один из них записывал происходящее на видео, кадры стали распространяться среди детей. В итоге один из подростков показал запись родителям. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
1 сентября взрослые обратились в психоневрологический диспансер — среди обвиняемых оказался 14‑летний Денис (имя изменено), ранее состоявший на учёте и проходивший лечение в психиатрической больнице. В ПНД заявление не приняли и направили родителей в полицию. В отделе правонарушение игнорировали, обвинив родителей в распространении слухов и пустой трате времени.
Полиция отреагировала, когда кадры появились в Сети. Правоохранители приехали к пострадавшей, вызвали скорую и задержали 14‑летнего подростка. Обнаружилось, что ранее в мае он жестоко избил своего отца (по другим данным отчима), бывшего участника специальной военной операции.
Блогер Дмитрий Захаров направил жалобы в Генпрокуратуру и в службу собственной безопасности МВД, требуя проверить сотрудников Городецкого МВД за бездействие и игнорирование издевательств до огласки, говорится в публикации.
В июне стало известно о еще одном случае. В Сети опубликовали видеоролик, на котором юноша жестоко избивает пенсионера в доме-интернате в Омске. Причина поступка неизвестна, однако, судя по жестикуляции, пожилой мужчина заранее готовился защищаться.