Умер российский писатель-фантаст Василий Головачев

Не стало российского писателя-фантаста Василия Головачева. Он ушел из жизни в реанимации в возрасте 77 лет. Об этом сообщила знакомая писателя Галина Леонова.

Писателя не стало в 77 лет, рассказала Леонова.

«Сегодня, 7 сентября 2025 года, в Москве в реанимации ушел из жизни наш известный писатель-фэнтези Василий Васильевич Головачев. Они дружили с детства — Василий Головачев и мой муж», — заявила Леонова. Ее слова приводит The Voice mag.

«Сегодня, 7 сентября 2025 года, в Москве в реанимации ушел из жизни наш известный писатель-фэнтези Василий Васильевич Головачев. Они дружили с детства — Василий Головачев и мой муж», — заявила Леонова. Ее слова приводит The Voice mag.

Писатель был известен по таким книгам как «Смерш-2», «Посланник» и «Бич времен» и другим. Всего он написал более 60 томов книг. Также Головачев стал лауреатом премии Аэлита в 2004 году за вклад в фантастику.