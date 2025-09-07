Хулиганы распылили газ и избили пассажира в трамвае в Новосибирске

Конфликт начался с того, что мужчина сделал замечание группе людей. В ответ они распылили ему в лицо газ и избили. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Следователи сейчас разыскивают нападавших и выясняют все обстоятельства дела. Им грозит уголовная ответственность за хулиганство с применением оружия (газового баллончика).
Ранее в Санкт Петербурге 44-летний безработный местный житель распылил газ из баллончика в лифте дома № 6 на Ивановской улице, в результате чего пострадала группа глухонемых. Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что перед этим у мужчины произошёл конфликт с пострадавшими.