Хулиганы распылили газ и избили пассажира в трамвае в Новосибирске

Конфликт начался с того, что мужчина сделал замечание группе людей. В ответ они распылили ему в лицо газ и избили. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Следователи сейчас разыскивают нападавших и выясняют все обстоятельства дела. Им грозит уголовная ответственность за хулиганство с применением оружия (газового баллончика).