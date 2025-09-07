Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На велозаезде в немецком Бад-Дюрхайме из-за одной ошибки случилась куча мала с серьёзными травмами

Массовое падение на старте любительской велогонки в Бад-Дюрхайме привело к травмам около 70 спортсменов. Об инциденте сообщила немецкая газета Bild.

Источник: Life.ru

Причиной крупного завала стала ошибка одного из гонщиков в сужающемся участке трассы, что вызвало цепную реакцию столкновений. Велосипедисты на скорости врезались в образовавшуюся массу падающих участников.

Организаторы были вынуждены полностью остановить соревнования и отменить все последующие мероприятия. Примерно 20 из 70 пострадавших получили серьёзные повреждения, требующие медицинского вмешательства.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как спортивное мероприятие в Японии закончилось трагедией. Никто не ожидал, что боксёрский матч с участием двух 28-летних спортсменов обернётся непоправимыми последствиями: оба бойца скончались из-за полученных на ринге травм.