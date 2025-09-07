На велозаезде в немецком Бад-Дюрхайме из-за одной ошибки случилась куча мала с серьёзными травмами

Ранее Life.ru рассказывал о том, как спортивное мероприятие в Японии закончилось трагедией. Никто не ожидал, что боксёрский матч с участием двух 28-летних спортсменов обернётся непоправимыми последствиями: оба бойца скончались из-за полученных на ринге травм.