Житель Ставрополья избил сожительницу и пытался утопить её в ванной

Ранее Life.ru рассказывал, что в городе Губкин Белгородской области 40-летний мужчина во время пьяной ссоры избил свою жену ноутбуком. Он разозлился из-за того, что 47-летняя супруга не ложилась спать и смотрела сериалы. Полиция возбудила против него уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.