Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ставрополья избил сожительницу и пытался утопить её в ванной

Пьяная ссора жителя Ставропольского края с сожительницей едва не закончилась убийством. О задержании подозреваемого в жестоком избиении женщины сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошёл после совместного распития алкоголя в одном из домов под Новоалександровском. Между 55-летним мужчиной и его 47-летней сожительницей вспыхнул бытовой конфликт, который быстро перерос в агрессию.

Разъяренный мужчина нанёс женщине несколько ударов по лицу, после чего, схватив её за волосы, попытался утопить в наполненной ванне. Потерпевшей чудом удалось вырваться, однако обидчик не отступил. Спастись и обратиться в правоохранительные органы женщина смогла лишь тогда, когда агрессор уснул.

Задержанный правоохранителями мужчина полностью признал свою вину. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее Life.ru рассказывал, что в городе Губкин Белгородской области 40-летний мужчина во время пьяной ссоры избил свою жену ноутбуком. Он разозлился из-за того, что 47-летняя супруга не ложилась спать и смотрела сериалы. Полиция возбудила против него уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.