Слепакова* оштрафовали на 60 тысяч рублей

Причиной штрафа стал не уплаченный предыдущий, указано в судебных документах.
Комика Семена Слепакова (признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ) Московский суд оштрафовал на 60 тысяч рублей. Причиной стала неуплата штрафа за неисполнение обязанностей иноагента. Это следует из судебных документов.
«Признать Слепакова Семена Сергеевича* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей», — указано в документах. Их приводит РИА Новости.
Ранее комику был назначен штраф в виде 30 тысяч рублей. Как сообщали ТАСС, также ссылаясь на материалы дела, исполнительное производство было закрыто, так как комик оплатил задолженность.
*признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ.