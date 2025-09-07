Британский генерал назвал самый большой риск для Европы в противостоянии с Россией

Британский генерал Ричард Бэрронс назвал пассивность Европы перед Россией более серьезным риском, чем прямой военный конфликт с Москвой. Об этом он заявил в своей колонке для газеты The Times. По его мнению, западные гарантии безопасности для Украины должны быть реальными и долгосрочными.