Теплоход с 71 пассажиром сел на мель в Финском заливе

Двухпалубный теплоход «Чайка» сел на мель в Финском заливе. По данным РЕН ТВ, на борту находится 71 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 7 сентября.
«Петербургский дневник» сообщает, что незадолго до ЧП прогулочный катер внезапно прошел перед теплоходом, и капитану пришлось изменить курс. В результате судно село на мель и самостоятельно с нее не сошло. Экипаж вызвал спасателей, которые прибыли на двух катерах и приступили к эвакуации пассажиров.
Уточняется, что на теплоходе проводилась экскурсия. Паника не поднималась.
Днем ранее стало известно, что судно с пшеницей терпело бедствие в Ростовской области. На борту находились более 10 членов экипажа. Сухогруз «Русич-5» сел на мель при выходе из гидроузла на реке Дон, недалеко от города Константиновска.