Теплоход с 71 пассажиром сел на мель в Финском заливе

«Петербургский дневник» сообщает, что незадолго до ЧП прогулочный катер внезапно прошел перед теплоходом, и капитану пришлось изменить курс. В результате судно село на мель и самостоятельно с нее не сошло. Экипаж вызвал спасателей, которые прибыли на двух катерах и приступили к эвакуации пассажиров.