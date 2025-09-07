Восходящие звёзды подростковой группы погибли под колёсами пикапа в день первого концерта

По данным журналистов, пикап сбил мотоцикл, на котором ехали 17-летний Самуэл де Алмейда, его 14-летний брат Матеус Сантос и их отец Жозенилсон Сантана. Оба подростка погибли на месте, а их отец был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.
Издание отмечает, что водитель пикапа скрылся с места происшествия, после чего разгневанные местные жители выследили его и подожгли автомобиль.
Братья недавно получили известность благодаря песням в стиле арроша, собрав за неделю более 200 тысяч подписчиков на своём YouTube-канале. Трагедия произошла в день, когда они должны были дать свой первый большой концерт.
Ранее Life.ru рассказывал о трагическом происшествии в Северной Осетии. Молодой человек гулял у водопада Байради и погиб, сорвавшись с высоты в 30 метров. Парню было 18 лет.