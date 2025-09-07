Восходящие звёзды подростковой группы погибли под колёсами пикапа в день первого концерта

По данным журналистов, пикап сбил мотоцикл, на котором ехали 17-летний Самуэл де Алмейда, его 14-летний брат Матеус Сантос и их отец Жозенилсон Сантана. Оба подростка погибли на месте, а их отец был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.