Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восходящие звёзды подростковой группы погибли под колёсами пикапа в день первого концерта

В Бразилии начинающие музыканты погибли под колёсами пикапа прямо перед своим первым концертом. Об этом сообщает издание Need To Know.

Источник: Life.ru

По данным журналистов, пикап сбил мотоцикл, на котором ехали 17-летний Самуэл де Алмейда, его 14-летний брат Матеус Сантос и их отец Жозенилсон Сантана. Оба подростка погибли на месте, а их отец был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами.

Издание отмечает, что водитель пикапа скрылся с места происшествия, после чего разгневанные местные жители выследили его и подожгли автомобиль.

Братья недавно получили известность благодаря песням в стиле арроша, собрав за неделю более 200 тысяч подписчиков на своём YouTube-канале. Трагедия произошла в день, когда они должны были дать свой первый большой концерт.

Ранее Life.ru рассказывал о трагическом происшествии в Северной Осетии. Молодой человек гулял у водопада Байради и погиб, сорвавшись с высоты в 30 метров. Парню было 18 лет.