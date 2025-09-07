В Петербурге пассажирский теплоход сел на мель

«По предварительным данным, 7 сентября в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге пассажирский теплоход “Чайка” сел на мель. Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег. На борту находились более 70 человек, пострадавших нет», — говорится в сообщении.