В Перми подросток пропал без вести после столкновения лодки и гидроцикла

В Перми произошло столкновение гидроцикла и лодки, в результате без вести пропал подросток, сообщает Центральное МСУТ СКР.
Предварительно, инцидент произошел на реке Мулянка 7 сентября. Гидроцикл, которым управлял 11-летний ребенок, столкнулся с лодкой. На ее борту находился мужчина, а также 15-летний подросток.
«В результате происшествия мужчина госпитализирован, 15-летний подросток пропал без вести», — сказано в публикации.
Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Кот-д Ивуаре пропали без вести одиннадцать человек после того, как их лодка перевернулась.