В Перми подросток пропал без вести после столкновения лодки и гидроцикла

В результате столкновения лодки и гидроцикла госпитализировали мужчину.

В Перми произошло столкновение гидроцикла и лодки, в результате без вести пропал подросток, сообщает Центральное МСУТ СКР.

Предварительно, инцидент произошел на реке Мулянка 7 сентября. Гидроцикл, которым управлял 11-летний ребенок, столкнулся с лодкой. На ее борту находился мужчина, а также 15-летний подросток.

«В результате происшествия мужчина госпитализирован, 15-летний подросток пропал без вести», — сказано в публикации.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Кот-д Ивуаре пропали без вести одиннадцать человек после того, как их лодка перевернулась.