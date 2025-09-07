Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина на протяжении нескольких лет насиловал двух маленьких девочек

В США возбуждено уголовное дело против 58-летнего Гарри Норберта Фостера, обвиняемого в многолетнем сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними девочками.

В США возбуждено уголовное дело против 58-летнего Гарри Норберта Фостера, обвиняемого в многолетнем сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними девочками.

Преступления совершались в 1990-х и 2000-х годах, однако жертвы, чьи имена не разглашаются, решились заявить о произошедшем лишь сейчас. По данным издания Observer-Reporter, обе пострадавшие подали заявления с разницей менее чем в месяц.

Согласно материалам дела, первая жертва подвергалась домогательствам с десятилетнего возраста на протяжении четырех лет. Вторая девочка стала объектом насилия с восьми лет и терпела издевательства в течение трех лет.

Фостер был арестован, но вскоре отпущен под залог в 25 тысяч долларов. Предварительное слушание назначено на конец сентября.

Расследование продолжается, обвиняемому грозит пожизненное заключение по совокупности статей.

Читайте материал «Мужчина на протяжении нескольких лет избивал жену и насиловал дочь с ДЦП».

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.