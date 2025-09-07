Скончался гранд-мастер отечественной фантастики: как жил писатель Василий Головачев, его популярные книги

Головачев скончался на 78-м году жизни.
Писатель-фантаст Василий Головачев ушел из жизни 7 сентября на 78-м году. Об этом сообщили его коллеги по литературному сообществу. Известность писателю принесли фантастические боевики, среди которых особое место занимают такие серии, как «Смерш», «Запрещенная реальность» — по мотивам книги сняли фильм, «Евангелие от Зверя», «Катарсис» и ряд других произведений.
В общей сложности автором было создано более 100 романов и повестей, а также около 60 рассказов. В произведениях Головачева органично сочетаются элементы космической фантастики, эзотерики, русского национал-патриотизма, неоязычества и фэнтези. Что известно о Василии Головачеве, его произведениях и жизни — в материале URA.RU.
Юность и работа в металлургической сфере.
Василий Головачев родился 21 июня 1948 года в Жуковке Брянской области. В 1972 году он окончил Рязанский радиотехнический институт, получив квалификацию инженера-конструктора радиоэлектронной аппаратуры. С 1972 по 1974 год проходил военную службу на Дальнем Востоке, в поселке Пограничный.
До того, как стать писателем, Головачев занимался инженерной деятельностью Фото: Юрий Самолыго/ТАСС.
Затем, в 1974 году, переехал в Днепропетровск (Украина), где начал трудовую деятельность в Украинском государственном проектно-конструкторском институте «Металлургавтоматика». Там Головачев занимал должности инженера, руководителя группы и начальника конструкторского отдела. В 1989 году он оставил работу в институте, полностью посвятив себя литературному творчеству.
Литературное творчество.
С 1983 года Василий Головачев является членом Союза писателей России и Украины. За годы творчества он написал 35 романов, а также около 30 повестей и рассказов, которые неоднократно переиздавались совокупными тиражами, превышающими сотни тысяч экземпляров. Большинство произведений Головачева в конце XX — начале XXI веков становились бестселлерами. Так, роман «Смерш-2» был издан почти двухмиллионным тиражом.
Произведения «Смерш-2», «Перехватчик», «Бич времен», «Схрон», «Посланник», «Черный человек», «Человек боя», «Бой не вечен» и другие на протяжении последних лет стабильно входили в списки бестселлеров. Они переиздаются до сих пор.
Большинство произведений автора вошли в книжную серию издательства ЭКСМО «Шедевры отечественной фантастики». Совокупный тираж его книг достиг порядка 25 миллионов экземпляров.
В 2009-м по его «Смершу-2» вышла лента «Запрещенная реальность» с актерами Владимиром Вдовиченковым, Александром Балуевым и Любовью Толкалиной. Василий Головачев выступил сценаристом и продюсером проекта, а также сыграл в картине одну из ролей.
Награды и достижения.
Головачев являлся обладателем множества наградФото: Николай Галкин/ТАСС.
Василий Головачев удостаивался ряда престижных премий: в 1992 году — от издательства «Змей Горыныч», в 1995 году — от издательства «Армада», в 2003 году — от издательства ЭКСМО и международного конвента фантастов «Роскон» как Фантаст года. Помимо этого, в 1997 году он получил приз читательских симпатий на Фанконе в Одессе, в 1999 году — премию Укркона «Звездный мост» в Харькове, а в 2000 году — награду Фонда РФ «Третье тысячелетие» («Золотой шлем»). В 2003 году Головачев был удостоен Ордена рыцарей фантастики. По итогам 2004 года стал лауреатом премии «Аэлита» (Екатеринбург) и получил награду «Золотой кадуцей» на конвенте «Звездный мост-2004» в Харькове.
Писатель также отмечен целым рядом медалей: имени Фадеева, имени Суворова, Союза космонавтов (как ведущий российский писатель-фантаст), а также медалью к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. По решению Президиума Российского общественного движения «Хранители России» Василий Головачев награжден медалью «За вклад в Победу» за цикл романов «БОГ» — «Блуждающая огневая группа». Номер награды — 417.
В 2008 году имя Василия Головачева было внесено в Российскую Книгу Рекордов (Гиннеса) как автора 40 оригинальных произведений, изданный почти 20-миллионным тиражом. К текущему моменту он намного превысил этот рубеж.
Головачев занимался иллюстрированием.
Кроме литературной деятельности, Головачев известен как художник: в 1977 году стал дипломантом конкурса журнала «Техника — молодежи» «Мир завтрашнего дня». Иллюстрировал две собственные книги. Его работы были использованы издательством «Флокс» (Нижний Новгород) в 1992—1994 годах и издательством ЭКСМО в 2003 году. Рисунки экспонировались на выставках в Днепропетровске и Москве, а также включались в альбомы фантастических произведений.
На фото: Василий Головачев с супругой Юлией в 2007 годуФото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов.
Личная жизнь.
Василий Головачев имеет звание мастера спорта по волейболу. У писателя осталась супруга Юлия, сын и дочь, а также внучки по имени Настя и Василиса. В последнее время фантаст проживал в Москве.
Смерть Головачева.
О том, что писатель-фантаст скончался, стало известно 7 сентября 2025 года. Он ушел из жизни в одной из московских реанимаций в возрасте 77 лет, сообщила его знакомая Галина Леонова. Она отметила, что ее муж дружил с писателем с детства.
Писатель-фантаст, сценарист и драматург Эдуард Геворкян написал, что причиной смерти его коллеги стала сердечная недостаточность. По его словам, Головачев скончался в больнице несколькими часами ранее.