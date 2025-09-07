Скончался гранд-мастер отечественной фантастики: как жил писатель Василий Головачев, его популярные книги

Василий Головачев удостаивался ряда престижных премий: в 1992 году — от издательства «Змей Горыныч», в 1995 году — от издательства «Армада», в 2003 году — от издательства ЭКСМО и международного конвента фантастов «Роскон» как Фантаст года. Помимо этого, в 1997 году он получил приз читательских симпатий на Фанконе в Одессе, в 1999 году — премию Укркона «Звездный мост» в Харькове, а в 2000 году — награду Фонда РФ «Третье тысячелетие» («Золотой шлем»). В 2003 году Головачев был удостоен Ордена рыцарей фантастики. По итогам 2004 года стал лауреатом премии «Аэлита» (Екатеринбург) и получил награду «Золотой кадуцей» на конвенте «Звездный мост-2004» в Харькове.