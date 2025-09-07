Экс-замгубернатора Гендин заявил, что обвинитель сам угнал его Cadillac

Ранее Геннадию Гендину предъявили обвинение в хищении около 100 миллионов рублей у Андрея Костина, главы союза адвокатов МЭКА. По версии следствия, экс-чиновник обещал содействие в получении разрешения на градостроительные работы, однако свою причастность к преступлению он отрицает. Судимость по первому уголовному делу с Гендина уже снята, но расследование других эпизодов продолжается.