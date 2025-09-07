Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-замгубернатора Гендин заявил, что обвинитель сам угнал его Cadillac

Бывший заместитель губернатора Самарской области Геннадий Гендин заявил о краже своего автомобиля Cadillac Escalade главой союза адвокатов МЭКА Андреем Костиным. При этом сам Гендин в настоящий момент предстал перед судом по делу о хищении средств у того же Костина. Об этом сообщает «Коммерсант».

Обвиненный в хищении Гендин заявил о краже своего Cadillac.

Бывший заместитель губернатора Самарской области Геннадий Гендин заявил о краже своего автомобиля Cadillac Escalade главой союза адвокатов МЭКА Андреем Костиным. При этом сам Гендин в настоящий момент предстал перед судом по делу о хищении средств у того же Костина. Об этом сообщает «Коммерсант».

«После того как Костин сообщил о пропаже денег, он завладел моим Cadillac Escalade 2008 года выпуска», — приводят его слова журналисты, ссылаясь на судебные материалы дела. Причем, по данным издания, в ходе очной ставки Костин подтвердил, что автомобиль действительно оказался у него.

Ранее Геннадию Гендину предъявили обвинение в хищении около 100 миллионов рублей у Андрея Костина, главы союза адвокатов МЭКА. По версии следствия, экс-чиновник обещал содействие в получении разрешения на градостроительные работы, однако свою причастность к преступлению он отрицает. Судимость по первому уголовному делу с Гендина уже снята, но расследование других эпизодов продолжается.