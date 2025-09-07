В Финском заливе на мель сел прогулочный теплоход с 40 пассажирами на борту

Недалеко от Санкт-Петербурга в Финском заливе сел на мель двухпалубный прогулочный теплоход «Чайка», на борту которого находилось около 40 пассажиров. Об этом сообщило издание «КП-Петербург».
«Причиной инцидента, по мнению очевидцев, могло стать поведение капитана другого прогулочного катера, который якобы подрезал “Чайку”, из-за чего капитану теплохода пришлось поменять курс и, как итог, сесть на мель», — говорится в материале.
Издание отметило, что теплоход не смог самостоятельно сняться с мели. Вероятнее всего, после схода судна с маршрута на ходовые винты намоталась старая рыбацкая сеть. Уточнялось, что глубина залива в этом месте чуть более двух метров.
По словам одного очевидцев, после полутора часов дрейфа были вызваны спасатели, прибывшие на двух катерах. В первую очередь эвакуировали семьи с детьми и инвалидов. Оставшиеся пассажиры продолжали ожидать эвакуации с судна. Паники и конфликтов среди пассажиров нет.
Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что в Ростовской области в Константиновском районе на реке Дон при выходе из Константиновского гидроузла сухогруз «Русич-5» сел на мель. На борту судна находились двенадцать членов экипажа и груз пшеницы общим весом три тысячи тонн. Несмотря на инцидент, судоходный ход по реке Дон не перекрывался, и движение других судов продолжалось в штатном режиме.