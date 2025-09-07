В Финском заливе на мель сел прогулочный теплоход с 40 пассажирами на борту

Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что в Ростовской области в Константиновском районе на реке Дон при выходе из Константиновского гидроузла сухогруз «Русич-5» сел на мель. На борту судна находились двенадцать членов экипажа и груз пшеницы общим весом три тысячи тонн. Несмотря на инцидент, судоходный ход по реке Дон не перекрывался, и движение других судов продолжалось в штатном режиме.