В Финском заливе на мель сел теплоход с десятками пассажиров

Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег.

В Финском заливе теплоход «Чайка» сел на мель, на его борту находилось более 70 человек, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег. На борту находилось более 70 человек, пострадавших нет», — сказано в публикации.

Специалисты организовали проверку по факту досрочного завершения рейса теплохода.

Как уточняет РЕН ТВ, на теплоходе проходила экскурсия, паники на борту не наблюдалось. Причины происшествия пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Финском заливе села на мель яхта, которая совершала морскую прогулку.