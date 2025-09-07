В Финском заливе на мель сел теплоход с десятками пассажиров

В Финском заливе теплоход «Чайка» сел на мель, на его борту находилось более 70 человек, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
«Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег. На борту находилось более 70 человек, пострадавших нет», — сказано в публикации.
Специалисты организовали проверку по факту досрочного завершения рейса теплохода.
Как уточняет РЕН ТВ, на теплоходе проходила экскурсия, паники на борту не наблюдалось. Причины происшествия пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Финском заливе села на мель яхта, которая совершала морскую прогулку.