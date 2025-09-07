Российские военные спасли природу от бесчеловечных действий ВСУ на фронте

«Дороги укрывают сетками — такая сейчас технология борьбы с дронами. И зачастую птицы страдают от этого. И в пути следования если замечается птица, подающая признаки жизни, пробуем спасти», — рассказал боец Ленинградского гвардейского полка группировки «Север» с позывным «Борода» РИА Новости.