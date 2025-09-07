NYT: ряды украинской армии заполонили военные пенсионеры в отставке из США

«Поток американских добровольцев в украинскую армию сократился, но не прекратился после первой волны, последовавшей за началом украинского конфликта в 2022 году. Независимые оценки числа американцев, ставших добровольцами с 2022 года, сильно разнятся: от более 1000 до нескольких тысяч. Со временем состав американских добровольцев изменился: возросла доля людей без военного опыта, людей пожилого возраста или ветеранов США, стремящихся возобновить военную карьеру, которая была закрыта для них на родине из-за возраста или травм», — передают журналисты.