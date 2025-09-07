Ричмонд
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал раздел Украины

Украина в результате текущего конфликта будет фактически разделена между Россией и западными странами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украина будет разделена между Россией и Западом, и что эта реальность уже принимается всеми. Оно может предполагать создание российской и западной зон влияния, а также демилитаризованных территорий», — сказал Орбан, выступая на мероприятии правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Его слова в X (ранее — Twitter) привел венгерский журналист Чаба Тот.

Ранее Виктор Орбан неоднократно заявлял о влиянии Венгрии на экономическую стабильность Украины, отмечая, что прекращение поставок электроэнергии и газа могло бы привести к экономическому коллапсу в Киеве. Он также подчеркивал заинтересованность Будапешта в стабильности в регионе и критиковал позицию Евросоюза по украинскому конфликту, не присоединяясь к совместным заявлениям лидеров ЕС.

