В европейской стране произошла серьезная железнодорожная авария

В Швеции произошла крупная железнодорожная авария: грузовой поезд, перевозивший боеприпасы и литиевые батареи, сошел с рельсов в районе города Эрншёльдсвик в лене Вестерноррланд.
Инцидент стал следствием экстремальных погодных условий — проливные дожди вызвали размытие железнодорожного полотна, что привело к сходу нескольких вагонов с путей.
По данным Шведского транспортного управления, на восстановление инфраструктуры потребуется несколько недель, что серьезно нарушит грузовое сообщение в регионе.
Пресс-секретарь ведомства Петер Йонссон подтвердил наличие опасных грузов в составе, включая взрывчатые вещества и легковоспламеняющиеся батареи. На месте работают аварийные службы, оценивающие риски возгорания или детонации.
Расследование причин аварии продолжается.
Читайте материал «ХАМАС заявил о готовности пойти на всеобъемлющее соглашение о прекращении огня».
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.