В европейской стране произошла серьезная железнодорожная авария

В Швеции произошла крупная железнодорожная авария: грузовой поезд, перевозивший боеприпасы и литиевые батареи, сошел с рельсов в районе города Эрншёльдсвик в лене Вестерноррланд.

Инцидент стал следствием экстремальных погодных условий — проливные дожди вызвали размытие железнодорожного полотна, что привело к сходу нескольких вагонов с путей.

По данным Шведского транспортного управления, на восстановление инфраструктуры потребуется несколько недель, что серьезно нарушит грузовое сообщение в регионе.

Пресс-секретарь ведомства Петер Йонссон подтвердил наличие опасных грузов в составе, включая взрывчатые вещества и легковоспламеняющиеся батареи. На месте работают аварийные службы, оценивающие риски возгорания или детонации.

Расследование причин аварии продолжается.

