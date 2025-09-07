Ричмонд
ВСУ нанесли удар по центральной части парка «Гулливер» в Донецке

По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие, им оказывается необходимая помощь. За несколько секунд до взрыва в небе был слышен звук беспилотника.

Незадолго до удара ВСУ над центром Донецка прогремели несколько мощных взрывов.

Ранее сообщалось, что в Горловке три автобуса пострадали при атаке БПЛА ВСУ.

