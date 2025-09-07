Суд оштрафовал комика Слепакова* на 60 тысяч рублей

Суд в Москве назначил штраф в 60 тысяч рублей артисту Семену Слепакову* за несвоевременную оплату штрафа за отсутствие маркировки «иностранный агент» в интернет‑публикациях. Об этом говорится в документах инстанции.
— Признать Слепакова Семена Сергеевича* виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей, — приводит информацию из документов РИА Новости.
В августе судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении комика. Прекращение производства связано с тем, что шоумен погасил задолженность по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.
Ранее в Сети появилась информация, что Слепаков* планирует отказаться от композиций о политике, чтобы иметь возможность выступать перед россиянами.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.