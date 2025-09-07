ВСУ нанесли удар по Донецку и Макеевке, есть пострадавшие

Серия взрывов прогремела в Донецке, в небе над городом заметили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 7 сентября, пишет ТАСС.
Работает система противовоздушной обороны. По данным оперативных служб, ВСУ массово пытаются атаковать Донецк и Макеевку при помощи БПЛА. Удары пришлись на парк «Гулливер» в Донецке и на жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки. По предварительной информации, двое человек получили ранения в донецком парке, передает агентство.
Обломки украинского беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, произошел пожар. Загорелась одна из технологических установок. Возгорание площадью в несколько квадратных метров оперативно потушили. Никто не пострадал.
В ночь на 7 сентября силы противовоздушной обороны ликвидировали 69 украинских беспилотников над российскими регионами.