ВСУ нанесли удар по Донецку и Макеевке, есть пострадавшие

Серия взрывов прогремела в Донецке, в небе над городом заметили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 7 сентября, пишет ТАСС.

Работает система противовоздушной обороны. По данным оперативных служб, ВСУ массово пытаются атаковать Донецк и Макеевку при помощи БПЛА. Удары пришлись на парк «Гулливер» в Донецке и на жилой дом в Красногвардейском районе Макеевки. По предварительной информации, двое человек получили ранения в донецком парке, передает агентство.

Обломки украинского беспилотника упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, произошел пожар. Загорелась одна из технологических установок. Возгорание площадью в несколько квадратных метров оперативно потушили. Никто не пострадал.

В ночь на 7 сентября силы противовоздушной обороны ликвидировали 69 украинских беспилотников над российскими регионами.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше