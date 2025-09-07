Ричмонд
Губернатор Балицкий сообщил, что Запорожская область частично обесточена

Причины частичного отсутствия света в Запорожской области выясняются.

Источник: Комсомольская правда

В Запорожской области произошло частичное отключение электричества. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Зафиксировано частичное отключение электроснабжения в населенных пунктах Запорожской области», — написал он.

По его словам, причины частичного отсутствия электричества уточняются. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами, отметил Балицкий.

Как писал сайт KP.RU, 1 сентября глава Запорожской области сообщил, что произошло частичное отключение электроснабжения в регионе. По словам губернатора, на тот момент специалисты выясняли причины сбоя, которые могли быть связаны как с техническими неисправностями, так и с внешними факторами. Для ликвидации последствий на место направлены аварийные бригады энергетиков. Они уже приступили к восстановительным работам, подчеркнул Балицкий.

Также стало известно, что 6 и 7 сентября производились отключения электричества в Севастополе. В компании «Севастопольэнерго» сообщили, что временно будет ограничена подача электроэнергии для выполнения неотложных работ.