Пассажиров севшего на мель в Финском заливе теплохода эвакуировали на берег

Спасательные службы эвакуировали пассажиров теплохода «Чайка», который сел на мель у Санкт-Петербурга, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
«Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег. На борту находилось более 70 человек, пострадавших нет», — говорится в публикации ведомства.
Кроме того, сообщается, что Северо-Западная транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и прав пассажиров.
Напомним, ранее сообщалось, что на реке Фонтанка столкнулись два теплохода, в результате случившегося пострадал ребенок.