Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиров севшего на мель в Финском заливе теплохода эвакуировали на берег

На борту судна находилось более 70 человек.

Источник: Аргументы и факты

Спасательные службы эвакуировали пассажиров теплохода «Чайка», который сел на мель у Санкт-Петербурга, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Спасательные службы организовали переправу пассажиров на берег. На борту находилось более 70 человек, пострадавших нет», — говорится в публикации ведомства.

Кроме того, сообщается, что Северо-Западная транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и прав пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что на реке Фонтанка столкнулись два теплохода, в результате случившегося пострадал ребенок.