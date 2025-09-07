В Брянской области двое жителей пострадали при атаках дронов ВСУ

Два человека получили ранения в поселке Климово Брянской области после атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Атаковали поселок Климово дронами-камикадзе, в результате чего, к сожалению, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона в Telegram.
Богомаз добавил, что при детонации взрывного устройства также произошло возгорание спецавтотранспорта и нежилого здания. Пожар уже ликвидирован.
Ранее сообщалось, что в Горловке три автобуса пострадали при атаке БПЛА ВСУ.
