В Брянской области двое жителей пострадали при атаках дронов ВСУ

При детонации взрывного устройства также произошло возгорание спецавтотранспорта и нежилого здания.

Источник: Аргументы и факты

Два человека получили ранения в поселке Климово Брянской области после атак дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Атаковали поселок Климово дронами-камикадзе, в результате чего, к сожалению, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона в Telegram.

Богомаз добавил, что при детонации взрывного устройства также произошло возгорание спецавтотранспорта и нежилого здания. Пожар уже ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Горловке три автобуса пострадали при атаке БПЛА ВСУ.

