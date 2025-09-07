Автомобиль протаранил недостроенный мост через реку в российском регионе и попал на видео

В Башкирии произошло чрезвычайное ДТП: автомобиль на высокой скорости протаранил недостроенный мост через реку Быстрый Танып в Бураевском районе.
Инцидент, запечатленный камерами наблюдения в ночь на 7 сентября, показывает, как транспортное средство взлетает в воздух после съезда с опалубки, врезается в опору моста, воспламеняется и падает в воду. По предварительным данным, водитель чудом выжил и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Причины попытки преодоления реки по недостроенному объекту выясняются. Расследование инцидента продолжается, решается вопрос о возбуждении административного дела за нарушение правил дорожного движения.
