Автомобиль протаранил недостроенный мост через реку в российском регионе и попал на видео

Инцидент, запечатленный камерами наблюдения в ночь на 7 сентября, показывает, как транспортное средство взлетает в воздух после съезда с опалубки, врезается в опору моста, воспламеняется и падает в воду. По предварительным данным, водитель чудом выжил и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.