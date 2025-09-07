Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль протаранил недостроенный мост через реку в российском регионе и попал на видео

В Башкирии произошло чрезвычайное ДТП: автомобиль на высокой скорости протаранил недостроенный мост через реку Быстрый Танып в Бураевском районе.

В Башкирии произошло чрезвычайное ДТП: автомобиль на высокой скорости протаранил недостроенный мост через реку Быстрый Танып в Бураевском районе.

Инцидент, запечатленный камерами наблюдения в ночь на 7 сентября, показывает, как транспортное средство взлетает в воздух после съезда с опалубки, врезается в опору моста, воспламеняется и падает в воду. По предварительным данным, водитель чудом выжил и был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Причины попытки преодоления реки по недостроенному объекту выясняются. Расследование инцидента продолжается, решается вопрос о возбуждении административного дела за нарушение правил дорожного движения.

Читайте материал «Над территорией России началось полное лунное затмение».

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.