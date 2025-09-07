Ричмонд
В Швеции сошел с рельсов поезд с боеприпасами

Поезд доставлял боеприпасы и литиевые батареи.

Источник: Аргументы и факты

В Швеции поезд с боеприпасами сошел с рельсов из-за проливного дождя, сообщает SVT.

«Незадолго до восьми утра в воскресенье грузовой поезд с боеприпасами сошел с рельсов из-за проливного дождя, обрушившегося на северные районы Вестерноррланда», — сказано в публикации.

Уточняется, что инцидент произошел около города Эрншёльдсвик. Как отметил пресс-секретарь Шведского транспортного управления Петер Йонссон, поезд доставлял боеприпасы и литиевые батареи.

Ранее сообщалось, что в Курганской области сошел с рельсов грузовой поезд. В результате происшествия никто не пострадал.