В Швеции сошел с рельсов поезд с боеприпасами

В Швеции поезд с боеприпасами сошел с рельсов из-за проливного дождя, сообщает SVT.
«Незадолго до восьми утра в воскресенье грузовой поезд с боеприпасами сошел с рельсов из-за проливного дождя, обрушившегося на северные районы Вестерноррланда», — сказано в публикации.
Уточняется, что инцидент произошел около города Эрншёльдсвик. Как отметил пресс-секретарь Шведского транспортного управления Петер Йонссон, поезд доставлял боеприпасы и литиевые батареи.
Ранее сообщалось, что в Курганской области сошел с рельсов грузовой поезд. В результате происшествия никто не пострадал.