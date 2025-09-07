В Башкирии машина влетела в строящийся мост, загорелось и упала в реку

ДТП в Башкирии. Видео © Telegram / Башкирия Online.
По словам очевидцев, машина сначала протаранила конструкцию моста, после чего загорелась. Удар был такой силы, что автомобиль вынесло за пределы бетонных конструкций моста.
Проснувшиеся от грохота рабочие успели увидеть только следы от шин и кусок бампера на дороге. Как сообщают СМИ со ссылкой на республиканских автоинспекторов, водитель выжил. Сейчас он находится в больнице.
Ранее BMW протаранил троллейбус у Исаакиевского собора в Петербурге. У легковой иномарки смят капот. У троллейбуса повреждены двери.